Auch Bexbach und Saarlouis betroffen Überraschender Rückkauf – russischer Investor übernimmt wieder Real-Märkte

Im Saarland blieben nach dem Verkauf durch Metro an SCP 2020 gerade mal noch zwei von einst fünf Märkten unter dem Namen Real übrig. Zwei weitere Läden übernahm Kaufland von der SCP-Gruppe, ein weiteres Geschäft ging an Globus mit Sitz in St. Wendel. Von bundesweit einst mehr als 260 Häusern mussten 50 schließen, 150 gingen an die Konkurrenz. Nur 62 wurden unter dem Markennamen Real vorerst erhalten.