Mehr als 20 Milliarden Euro : RAG-Stiftung hat trotz Corona prall gefüllte Kassen

Essen/Saarbrücken Bei der RAG-Stiftung läuft es gut. Deshalb kann sie auch das Geld ihrer Ewigkeitsaufgabe noch aufbringen.

Das Geld für die Bewältigung der Ewigkeitsaufgaben und die Förderaktivitäten erwirtschaftet die Stiftung aus Firmenbeteiligungen und anderen Kapitalanlagen. So ist sie größter Aktionär des Essener Chemiekonzerns Evonik. Ihren Anteil an dem MDax-Konzern hat sie reduziert und will dies fortsetzen. Aktuell macht Evonik noch 40 Prozent des Stiftungsvermögens aus. Zur Risikostreuung beteiligt sich die RAG-Stiftung weltweit an Unternehmen. Das habe sich in der Pandemie bewährt, sagte Tönjes. Die Stiftung habe schon vom Aufschwung in Asien und den USA profitiert, als der Tiefpunkt in Europa noch nicht erreicht war. Insgesamt investierte die Stiftung 2020 rund 1,4 Milliarden Euro.