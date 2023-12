Serie Landesbeste Azubis aus dem Regionalverband Saarbrücken Er zog die Ausbildung dem trockenen Jura-Studium vor

Der Elektrofachbereich hat dem ehemaligen Lehrling am meisten Freude bereitet, was zu seiner heutigen Tätigkeit in der Produktentwicklung der Firma sowie zu seinem Studium der Elektrotechnik führte. „Die Ausbildung gibt einem einen Gesamtüberblick. Wenn man tiefer einsteigen will, benötigt es ein Studium. Eine Ausbildung ist für das Studium von großem Wert, um alles in der Praxis einmal gesehen zu haben“, erläutert der Mechatroniker.