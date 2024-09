Ärger und Enttäuschung bei ZF-Protest „Werden wir der Zukunft der Beschäftigten beraubt, werden wir in den Widerstand gehen“

Tausende Beschäftigte des Automobilzulieferers ZF haben am Dienstag bundesweit gegen den geplanten Stellenabbau protestiert. Im Saarland haben der ZF-Betriebsrat und die IG Metall Saarbrücken unter dem Motto „Zukunft oder Widerstand!“ zum Aktionstag aufgerufen. Knapp 3000 Beschäftigte kamen am Mittag zu der von Betriebsrat und Gewerkschaft organisierten Info-Veranstaltung auf dem Werksgelände in Saarbrücken zusammen, so Betriebsratschef Mario Kläs. Per Videostream waren mehr als 500 Beschäftigten des ZF-Standorts in Neunkirchen-Wellesweiler zugeschaltet.