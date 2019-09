Airline in Finanznöten : Berlin-Flüge ab Saarbrücken fallen zum Teil aus

Airline in Finanznöten

Saarbrücken/Lubljana Finanzielle Engpässe bei der slowenischen Fluggesellschaft Adria Airways wirken sich auf die Flugverbindung zwischen Saarbrücken und Berlin aus. Denn die Gesellschaft fliegt die Strecke im Auftrag der Lux­air.

Adria Airways hatte am Montagabend bekanntgegeben, dass bis zum Mittwoch keine Maschine der Airline mehr abhebe. Daher sind am Dienstag die Morgen- und Abendverbindung zwischen Saarbrücken und Berlin ausgefallen, wie Luxair mitteilte. Für den Mittagsflug gab es offenbar eine Lösung. Am Mittwoch soll demnach die Morgen- und die Mittagsverbindung nach Plan geflogen werden. Die Abendflüge fallen aus.