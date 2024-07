Auch Verdi reagiert Finanzielle Schieflage bei Globus? Das sagt die Geschäftsführung des Familienkonzerns dazu

Vom Niedergang der einst mächtigen Warenhaus-Kette Real wollten zahlreiche Konkurrenten profitieren: Edeka, Rewe, Kaufland – und Globus aus dem Saarland. Binnen drei Jahren kamen bei dem Familienkonzern mit der Zentrale in St. Wendel dadurch allein 16 Filialen in ganz Deutschland hinzu. Die in Dudweiler war eine davon. Doch die Expansion hat auch ihre finanziellen Folgen, die offenbar bis heute nachwirken.