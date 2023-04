Modekette in der Krise Aus für Primark in Kaiserslautern – Jetzt bangt Verdi um Saarbrücken

Kaiserslautern/Saarbrücken · Die Krise der Modebranche zieht Kreise. Primark will sinkenden Erlösen mit Schließungen entgegentreten. So trifft es jetzt die Filiale in Kaiserslautern. Und Verdi sieht keine Bestandsgarantie für Saarbrücken.

26.04.2023, 03:38 Uhr

12 Bilder Bekleidungsriese Primark in der Innenstadt von Saarbrücken 12 Bilder Foto: Matthias Zimmermann (hgn)