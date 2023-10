Krise der Modebranche Primark in Saarbrücken – ungewisse Zukunft und jetzt auch Streik für mehr Gehalt

Saarbrücken · Die Nerven liegen blank. So beschreiben Verdi-Vertreter die Stimmung beim Bekleidungsdiscounter Primark. Auch in Saarbrücken ist noch unklar, wie es weitergeht. Unterdessen beteiligen sich die Beschäftigten an Warnstreiks für neue Tarife in Einzelhandel. Woran es bislang hakt.

10.10.2023, 09:00 Uhr

Bekleidungsriese Primark in der Innenstadt von Saarbrücken 12 Bilder Foto: Matthias Zimmermann (hgn)

Kleine Preise für Hosen, T-Shirts, Pullis, Jacken: Nach denen halten Kunden für gewöhnlich bei Primark Ausschau. Doch wenn’s um den Lohn geht, wollen Beschäftigte des Kleidungsdiscounters keine Abstriche hinnehmen. Kein Gehalt zum Schnäppchenpreis – auch nicht in Saarbrücken. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bekleidungsriese Primark in der Innenstadt von Saarbrücken