Verdi beobachtet Job-Abbau Hälfte der Arbeitsplätze bei Primark in Saarbrücken abgebaut

Der Bekleidungsdiscounter Primark hat verschiedene Stellschrauben, um seine Ware möglichst billig anzubieten. Dabei sucht er nicht nur nach Produktionsstätten in Fernost, wo Beschäftigte für geringste Löhnen schneidern. Auch die sinkende Zahl der Beschäftigten in Deutschland spielt eine Rolle. Wie wohl auch in Saarbrücken.