Neue Vorwürfe von Verdi Mitarbeiter-Kontrolle – Primark fordert jetzt auch Krankenakten in Saarbrücken

Saarbrücken/Essen/Kaiserslautern · Wird die Sache zum Fass ohne Boden? Immer neue Fälle kommen ans Tageslicht: So verlangt Primark nach Verdi-Auskunft nicht nur in Kaiserslautern, sondern auch in Saarbrücken umfangreiche Einsicht in Krankenakten ihrer Mitarbeiter, sonst drohe Lohnkürzung.

15.06.2023, 11:31 Uhr

Bekleidungsriese Primark in der Innenstadt von Saarbrücken 12 Bilder Foto: Matthias Zimmermann (hgn)

Vollkommene Transparenz bei Primark – zumindest wenn’s die Informationen zu Mitarbeitern gegenüber dem Arbeitgeber betrifft: In diesem Zusammenhang werfen Vertreter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) dem Modegiganten erhebliche Verstöße vor. Dessen langer Kontrollarm habe mittlerweile das Saarland erreicht. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bekleidungsriese Primark in der Innenstadt von Saarbrücken