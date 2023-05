Nach Schließung-Ankündigung in Kaiserslautern Mitarbeiter kämpfen um Primark-Erhalt – Job-Verlagerung nach Saarbrücken?

So einfach geben sich die Mitarbeiter in Kaiserslautern nicht geschlagen: Sie wollen sich für den Erhalt ihrer Primark-Filiale einsetzen. Sie ist die einzige, die nach bisherigen Schließungsplänen des Konzerns in Rheinland-Pfalz verschwinden soll. Doch die Beschäftigten sehen Hoffnung, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.