Bäckerei in St. Ingbert erhebt „Corona-Cent“ : Kunden zahlen im Saarland Corona-Aufschag

Saarbrücken Bäckereien, Friseure, Zahnärzte – Sie alle haben mit der Corona-Krise zu kämpfen. Von ihren Kunden bzw. Patienten verlangen sie deshalb nun mehr Geld.

Während es bei den Bäckern nur einige wenige sind, erheben bei den Friseuren fast alle Betriebe einen Corona-Aufschlag. Mike Ulrich, Landesinnungsmeister der Friseure und Kosmetiker im Saarland, hat dafür volles Verständnis. „Wir hatten wochenlang keine Einnahmen, während die laufenden Kosten uns erdrückten“. Auch wenn die Haarkünstler jetzt wieder öffnen dürfen, seien die hygienischen Anforderungen in den Salons sehr hoch. Durch die Abstandsregelung könnten wesentlich weniger Kunden bedient werden „was die Kosten zusätzlich in die Höhe treibt.“ Der Innungsmeister, Inhaber des Salons Friseurteam Ulrich in Sulzbach, erhebt selbst einen Corona-Aufschlag von drei Euro. „Das ist der Preis fürs Haarewaschen“, sagt er. Das Waschen der Haare ist von der zuständigen Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) bei jedem Kunden vorgeschrieben. Denn es könne „derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass Corona-Viren sich an Haaren anlagern und weitergegeben werden“, so die BGW. In den Salons muss peinlich genau auf Sauberkeit und einen Abstand von mindestens 1,50 Meter geachtet werden, Kunden und Mitarbeiter müssten die ganze Zeit über einen Mundschutz tragen, die Umhänge für die Kunden müssen so beschaffen sein, dass „er alle möglichen Kontaktpunkte abdeckt“, schreibt die Berufsgenossenschaft vor. Für sich selbst hat Mike Ulrich ausgerechnet, „dass ich täglich dreieinhalb Stunden länger arbeiten muss, um die gleichen Einnahmen zu haben wie vor dem Corona-Lockdown“. Die Aufschläge bei den Friseuren sind sehr unterschiedlich. Sie sollen im Saarland in einer Bandbreite von drei bis zehn Euro variieren, heißt es in der Szene.