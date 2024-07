Regionaler Leitartikel Pizza Wagner setzt ein Zeichen

Einmal mehr zeigt sich, dass die Größe eines Unternehmens und Wachstum alleine nicht automatisch zum Erfolg führen. Die Belegschaft muss sich mit dem identifizieren können, was sie macht. Wo Ziele nachvollziehbar sind, weil sie schlüssig kommuniziert und regelmäßig diskutiert werden, steigt der Erfolg. Dies lässt sich im Saarland an vielen Beispielen aus kleinen und mittelgroßen Unternehmen ablesen, die häufig familiengeführt sind. Auch Pizza Wagner hat mal so angefangen. Doch auch in vielen Großbetrieben an der Saar haben sich die Arbeitsbedingungen verbessert, werden Weiterbildung, Qualifizierung und eine konsequente Karriereplanung ernst genommen. Zumal das Saarland eine Trumpfkarte hat. Die Menschen identifizieren sich besonders stark mit ihrem Unternehmen, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen.