Start-up aus dem Saarland : Pixelfree Studio in Dudweiler entwickelt neue Software und verspricht "atemberaubende" Zeitersparnis für Entwickler

Dudweiler Das Dudweiler Start-up „PixelFree Studio“ verspricht mit seiner neuen Software nichts weniger als den „Eintritt in ein neues Zeitalter“ der einfachen Programmierung – durch „atemberaubende“ Zeitersparnis für Software-Entwickler.

Das Dudweiler Start-up „PixelFree Studio“ verspricht mit seiner neuen Software nun aber nichts weniger als den „Eintritt in ein neues Zeitalter“ der einfachen Programmierung. „Mit unserer Software können Programmierer bis zu 80 Prozent an Zeit sparen“, sagt Philipp Geppert, Geschäftsführer von PixelFree Studio in Dudweiler – und ebenfalls „CEO“ (Vorstand) der PixelFree Studio Inc. mit Sitz in Florida, die die Patente hält.

„Was bisher manchmal Monate dauerte, ist jetzt in ein paar Minuten zu schaffen“, kündigt er an. Und das geht so: „Statt mit mehreren Programmierer-Teams unterschiedliche Versionen in verschiedenen Programmiersprachen für die jeweiligen End-Nutzer zu entwerfen, wird mit unserem Tool nur noch eine einzige Version erstellt“, erklärt Web-Designer Fabian Sattler. „Unsere Software erzeugt einen sogenannten ‚nativen Code‘, der wird dann in jedwede beliebige Programmiersprache „übersetzt“. Das passiere nicht nur sehr schnell, sondern auch in hoher Qualität. „Auch Animationen und Grafiken funktionieren mit unserer Software auf allen Plattformen“, erklärt Sattler, der maßgeblich am Design der Software beteiligt war.