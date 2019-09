Amorphe Metalle : Physiker erforschen Metall der Zukunft

Am Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe an der Universität des Saarlandes arbeiten Benedikt Bochtler, Simon Hechler, Alexander Kuball und Oliver Gross (von links) mit amorphen Metallen. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken An der Saarbrücker Universität arbeiten vier junge Wissenschaftler mit dem „neuen Star am Materialhimmel“ – den amorphen Metallen.

Zum „neuen Star am Materialhimmel“ hat die Fachzeitschrift Maschinenmarkt sie ausgerufen – die amorphen Metalle. Sie sind härter als Stahl, kratzfest und dehnbar wie Kunststoffe. Sie verschleißen oder brechen nicht und können beispielsweise dafür sorgen, dass Uhrwerke von Chronometern noch präziser arbeiten und länger halten oder Lautsprecher Klänge in nie gehörter Reinheit wiedergeben.

Mit diesen Wundermetallen beschäftigt sich der Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe an der Universität des Saarlandes schon seit geraumer Zeit. Geleitet wird er von Professor Ralf Busch. Der Hochschullehrer hat vier jungen Wissenschaftlern jetzt die Chance gegeben, die Eigenschaften der amorphen Metalle nicht nur im Labor zu studieren, sondern sie auch in marktfähige Produkte umzusetzen. Sie sind dabei, die Firma AMS (Amorphous Metal Solutions) zu gründen, um dieses Vorhaben zu verwirklichen.

„Wir haben zwar schon passende Metalllegierungen und können daraus bereits Teile gießen, die sinnvoll einsetzbar sind“, sagt Kuball. „Doch wir sind noch nicht in der Lage, sie in großen Stückzahlen herzustellen.“ Das soll sich bald ändern. Entsprechende Apparaturen werden in diesen Wochen im Laborbereich des Lehrstuhls hinter Raumteilern aufgebaut, um das patentgeschützte Wissen vor neugierigen Blicken abzuschirmen.