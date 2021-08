Der VW-Topmanager und Arbeitsmarkreformer : Der Saarländer, dessen Name Gesetz ist – Peter Hartz wird 80

Peter Hartz feiert am Montag, 9. August, seinen 80. Geburtstag. Foto: dpa/Dirk Guldner

Saarbrücken Der Saarländer Peter Hartz wird heute 80 Jahre alt. Und „sein Bundesland“ bleibt ihm ein Herzensanliegen. Welche Pläne hat der frühere VW-Topmanager, dessen Name mit den umstrittenen Arbeitsmarktreformen der Schröder-Ära verknüpft ist?

Die große Geburtstagsfeier mit Freunden aus dem In- und Ausland am Montag muss ausfallen. Corona gibt weiter den Takt vor. Doch Peter Hartz ist von jeher alleine schon aus seinem Berufsleben an nahezu jede Art von Flexibilität gewöhnt Und so wird es zum 80. stattdessen einen gemütlichen typisch saarländischen Grillabend im Kreis der Familie geben. Die große Feier kann man ja später immer noch nachholen. Ein wenig langsamer lässt Hartz es mittlerweile schon angehen, hält sich täglich mit langen Spaziergängen fit, wie er im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung verrät. „Eine Mischung aus Bewegung, Entspannung und Herausforderungen für den Geist ist wichtig.“ Hartz liest nach eigenen Worten täglich sechs Zeitungen, um auf dem neuesten Stand zu sein, und beginnt stets mit der Heimatzeitung, die er auf der App verfolgt. Die Ereignisse in seiner Heimat kommen an erster Stelle, noch vor allem anderen. Zudem liebt es Hartz besonders, Biografien zu lesen, weil man daraus viel über Menschen und ihre Motivatonen erfahre.

Einen Mann, den er auch heute für seine Lebensleistung bewundert, ist der erfolgreiche und von vielen gefürchtete ehemalige Volkswagen-Chef Ferdinand Piëch. Mit ihm hat Hartz in der Zeit von 1993 bis 2005 in Wolfsburg eng zusammengearbeitet. „Der wurde oft beruflich und privat verkannt“, sagt der Jubilar heute.

Peter Hartz (links) hat Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) im August 2002 Vorschläge für Arbeitsmarktreformen übergeben. Foto: dpa/A2955 Wolfgang Kumm

Info Daten zum Leben von Peter Hartz Peter Hartz wurde am 9. August 1941 in St. Ingbert geboren. Er wuchs als Sohn eines Hüttenarbeiters in Niederwürzbach auf. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann studierte er in Saarbrücken Betriebswirtschaft. 1979 wurde er Arbeitsdirektor der Dillinger Hütte, einige Jahre darauf auch bei Saarstahl. Er machte sich in der saarländischen Stahlkrise einen Namen, weil er Stellenabbau ohne Entlassungen schaffte. 1993 holte ihn der damalige VW-Chef Ferdinand Piëch als Personalvorstand zum Wolfsburger Autobauer, der in einer schweren Krise war. Er entwickelte neue Tarif- und Arbeitszeitmodelle, mit denen es auch Volkswagen letztlich gelang, viele Jobverluste und möglicherweise sogar Massenentlassungen zu verhindern. Im Sommer 2002 hatte Hartz als Leiter einer Expertenkommission der rot-grünen Regierung unter Schröder Vorschläge für eine „arbeitsmarktpolitische Radikalkur“ vorgelegt. Diese wurden in vier Reformgesetze gegossen – von denen das letzte unter dem Namen „Hartz IV“ bekannt wurde. Es ging um Fordern und Fördern gleichermaßen. In der juristischen Aufarbeitung der Affäre um Lustreisen des VW-Betriebsrats auf Firmenkosten sowie um geheime Boni und Schmiergelder geriet Hartz unter Druck. 2005 trat er zurück, 2007 wurde er wegen Untreue und Begünstigung von Betriebsräten zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt. Wirklich im Ruhestand ist der ehemalige Manager aber nicht. Vor kurzem wurde Hartz zum Beispiel Gründungsvorstand des Start-ups Timefonds AG. Es geht um die Entwicklung einer App, mit der Zeitwertkonten von Arbeitnehmern angelegt und verwaltet werden können.

Piëch sei auf Hartz in dessen Zeit als Arbeitsdirektor bei der Dillinger Hütte aufmerksam geworden. Ein Kapitel, in dem Peter Hartz ein Stück saarländischer Landesgeschichte mitgeschrieben hat. Hartz war von 1976 bis 2005 in der saarländischen Stahlindustrie tätig und hat es damals auf dem Höhepunkt einer heftigen Stahlkrise vollbracht, insbesondere durch veränderte Arbeitszeitmodelle und Anpassungen die Zahl der Beschäftigten von ursprünglich 38 000 auf 11 000 zu reduzieren. „Das alles gelang uns damals ohne eine einzige betriebsbedingte Kündigung. Und das war eine große Leistung, auch für das Saarland selbst“, sagt Hartz im Rückblick. Eine Leistung, die ihm zugleich den Ruf nach Wolfsburg einbrachte. Denn Ferdinand Piëch stand dort vor einer noch größeren Problemen. „Volkswagen hatte zu jener Zeit rund 30 000 Beschäftigte zu viel. Ich habe dann dort ebenfalls neue Arbeitszeitmodelle auf den Weg gebracht und die Vier-Tage-Woche eingeführt. Dadurch ist es uns gelungen, durch neue Konzepte das Beschäftigungs-Problem zu lösen.“

Im Juli 1998 stellte VW-Personalchef Peter Hartz Vorschläge zur Halbierung der Arbeitslosenzahl in der Stadt Wolfsburg vor. Foto: dpa/Fabian Matzerath

Zu einer Persönlichkeit aus früheren Zeiten hat Hartz heute nach wie vor regelmäßigen Kontakt: Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). „Wir haben noch in der vergangenen Woche telefoniert“, sagt Hartz. „Es besteht auch kein Anlass, keinen guten Kontakt zu haben.“ Schröder sei der Macht-Protagonist gewesen, der die von Peter Hartz mit angestoßenen und bis heute umstrittenen Arbeitsmarktreformen durchgesetzt hat. „Als Schröder dann weg war, wurde die Arbeitsmarktreform zu einem Waisenkind“, bedauert Hartz im Rückblick. „Um ein solches Projekt von so großer Tragweite umsetzen zu können, brauchen Sie immer jemanden, der das Sagen hat. Gerhard Schröder war so einer.“

Diese Arbeitsmarktreformen hält Hartz immer noch für richtig. „Sie waren unter dem Strich ein großer Erfolg. Und Frau Merkel hat dann 16 Jahre lang davon profitiert.“ Über die Ära von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich Hartz ausdrücklich nicht äußern.

Das Saarland bleibt für den Jubilar auch mit 80 sein größtes Herzensanliegen. So ist er fest davon überzeugt, dass das Land seine großen Strukturprobleme in der Stahl- und Autoindustrie erfolgreich lösen wird. Mit Hilfe der Belegschaften. „Ich bin zuversichtlich, dass das klappen wird. Diese Belegschaften haben viele Ideen, bringen Motivation, Flexibilität und Ausdauer mit. Jeder Mensch hat Talente. Und diese Talente finden Sie in den saarländischen Unternehmen“, sagt Hartz, den das Thema Zukunft der Saar-Wirtschaft auch mit 80 nicht ruhen lässt.

So hat er gemeinsam mit anderen gerade ein neues Projekt aufgesetzt. Er nennt es „Emotionale Globalisierung des Saarlandes“. Dahinter steckt ein ehrgeiziges Ziel. „Wir wollen das erste Bundesland sein, das es schafft, in jedem Land der Erde ein Sympathieteam unter Mitwirkung von Saarländern aufzubauen, die beruflich schon dort vertreten sind. Immerhin sind heute rund 300 000 Saarländer in der ganzen Welt unterwegs“, sagt Hartz. „Wir versuchen die untereinander zu vernetzen und wollen jeweils die Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur abdecken. Durch die Globalisierung müssen die Saar-Unternehmen heute viel mehr international vor Ort präsent sein, aber sie können ja nicht selbst in jedem Land eine Vertretung aufbauen.“ Gelinge es aber, Kontakte zu „Vertrauenspersonen in einem Land aufzubauen, die einen Bezug zum Saarland haben, dann können durch eine solche Kooperation Brücken gebaut und Weichen gestellt werden. Diese Personen können beim Start behilflich sein“, ist Hartz überzeugt. Auch jeder Einzelne aus einem Saar-Unternehmen, der über Kontakte ins Ausland verfügt, könne zum Bestandteil eines solch Netzwerkes werden.