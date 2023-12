Projekt „Perspektive Neustart“ Gründer aus aller Welt pitchen in Saarbrücken ihre Ideen mit vollem Körpereinsatz – das sind die Gewinner

Breakdancer Gengis Ademoski (rechts) will in Saarbrücken die Tanzschule "Lil Ceng Academy" gründen. Er schloss seinen Pitch am Donnerstag, 30. November, mit einer Tanzeinlage im Passagekino ab. Einer seiner Tanzsschüler unterstützte ihn dabei.

Foto: Lea Kasseckert