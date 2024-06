Saarländischer Erfindergeist Letzter Patente-Platz bundesweit: Warum so wenig Erfindungen aus dem Saarland kommen

Geht es um Schutzrechte für Erfindungen, landet das Saarland unter allen Bundesländern stets auf den hinteren Rängen. In der neuen SZ-Serie „Saarländischer Erfindergeist“ zeigen wir, dass es den Saarländern aber nicht an der Fähigkeit mangelt, Neues zu schaffen. Wir erklären, wieso das Saarland in der Statistik verliert, welchen Beitrag Unternehmen, die Hochschulen und Privatpersonen spielen und welche Erfindungen hier in der Geschichte gemacht wurden.