Alles außer Standardware im Angebot : Paletten und Verpackungen nach Maß

Maik Christmann hat für sein Palettenwerk im Waderner Stadtteil Krettnich große Pläne. Schon in Kürze sollen umfangreiche Erweiterungsarbeiten starten. Foto: Ruppenthal

Wadern Maik Christmann, der Chef von Jost Palettenwerk in Wadern-Krettnich, hat ehrgeizige Pläne: Er will in Zukunft nicht nur Paletten liefern, sondern Industriebetrieben maßgeschneiderte Verpackungslösungen anbieten. Zu diesem Zweck soll eine 2000 Quadratmeter große Halle gebaut werden. Hinzu kommt eine neue Lagerhalle.