Schleppen ohne Mindestlohn „Ich war einfach fertig“ – was Paketboten im Saarland erleben

Hajo S. (Name geändert) war ausgelaugt – „einfach fertig“. Zwölf Jahre hatte er in Saarbrücken als Paketbote gearbeitet. Um die Online-Konsumwünsche der Kunden von Amazon, Zalando & Co. gut und vor allem günstig erfüllen zu können, „wird auf das schwächste Glied in der Kette ein ungeheurer Kostendruck ausgeübt“. Das seien die Subunternehmer vieler großer Logistiker – „und sie geben den Druck an Fahrer und Boten weiter“.