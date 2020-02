Angst vor Schaden für Saar-Bauern : Saar-Linke gegen Mercosur-Vertrag

Saarbrücken Die Linksfraktion im Saarländischen Landtag stemmt sich gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem sogenannten Mercosur-Wirtschaftsverband, dem Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay angehören.

Bei der Landtagssitzung in der kommenden Woche will die Fraktion die Regierung dazu bewegen, sich gegen den Vertrag auszusprechen.