Medienbericht über Signa- und Galeria-Chef Benko-Imperium braucht 300 Millionen Euro – auch Karstadt in Saarbrücken gehört dazu

Er gehe davon aus, dass das Geld bereits in den kommenden Tagen fließen müsse. In diesem Zusammenhang berichtet die Gratiszeitung, dass Benko mit einem Geldgeber aus Saudi-Arabien verhandele. Dabei gehe es um einen Staatsfonds. Wie lange der Österreicher allerdings noch die Zügel seines Firmengeflechts in der Hand hält, ist ungewiss. Eigentlich war bereits am Wochenende auf Druck von Investoren und Gesellschaftern mit seiner Abberufung vom operativen Geschäft gerechnet worden.