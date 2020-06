Angebot für Schüler : Online-Veranstaltung zu Ausbildung und Beruf

Saarbrücken Für Schülerinnen und Schüler, die bei der Berufswahl noch unentschlossen sind, bietet das saarländische Bildungsministerium am Dienstag, 30. Juni, das „Online-Speeddating“ an. In virtuellen Räumen der „Online-Schule Saarland“ beraten Experten der Bundesagentur für Arbeit, der Handwerkskammer (HWK) und der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu wichtigen Themen rund um den Berufseinstieg.

Sie stellen unter anderem Berufsbilder sowie Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten vor. Die Informationsveranstaltung beginnt um 10 Uhr.