Keine Verhandlungen geplant Verdi: Bis zu 4000 Saar-Beschäftigte bei Kurierdiensten und Logistik jetzt ohne Tarifvertrag

Gekündigt: Im Saarland gibt es keinen gültigen Flächentarifvertrag mehr im Verkehrsgewerbe. Diesen hat die Arbeitgeberseite beendet, wie Tanja Lauer mitteilt. Und so schnell wird es wohl auch keine Nachfolge mehr geben, prophezeit die Fachbereichsleiterin bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Saarbrücken. Denn Verhandlungen seien nach ihren Angaben in weiter Ferne. Damit müssen mehrere 1000 Beschäftigte nun anderweitig bezahlt werden, unter Umständen selbst um ihre Löhne feilschen.