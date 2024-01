Regionaler Leitartikel Ohne schnelles Internet geht es nicht

Es wird in Zukunft ohne schnelles Internet nicht mehr gehen. Die Mengen, die als Bits und Bytes durch die Leitungen gejagt werden, steigen rasant an. Lag das verbrauchte Datenvolumen pro Monat und Kunde im Jahr 2022 noch bei 305 Gigabyte, so sollen es nach einer Prognose der Bundesnetzagentur 2025 schon 717 Gigabyte sein. Dabei geht es nicht darum, dass man abends am heimischen Großbildschirm seinen Lieblingsfilm gestochen scharf und ruckelfrei genießen kann. Schnelles Internet ist auch vonnöten, falls Künstliche Intelligenz im Arbeitsleben ein nützlicher Assistent werden soll. Auch die Fabrik der Zukunft, bei der Werkstücke der Bearbeitungsmaschine mitteilen, welche Löcher sie zu bohren hat, ist ohne gut ausgebaute Daten-Autobahnen unrealistisch. Der Mobilfunk der nächsten Generation mit vielleicht autonom fahrenden Autos funktioniert ebenfalls nicht ohne Glasfaser-Zuleitungen. Sie bilden das Grundgerüst, da die Reichweite eines einzelnen Sendemasts bei der 5G-Technologie teilweise nur wenige 100 Meter beträgt.