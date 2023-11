Umweltschutz Ohne Nachhaltigkeit kein Kredit – diese neue EU-Richtlinie trifft etliche Unternehmen im Saarland

Das Thema Nachhaltigkeit wird auch bei mittelständischen Unternehmen im Saarland zunehmend in den Fokus rücken. Das wurde bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saar sowie der Innovations- und Standort-Fördergesellschaft Saaris deutlich. Vor allem die Abkürzung ESG „wird künftig für den Mittelstand eine zentrale Rolle spielen“, sagte Daniel Barth, Inhaber des Merziger Beratungsunternehmen MHL Consult. ESG steht für Enviromental (Umweltschutz), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). „Künftig werden die Unternehmen nach diesen ESG-Kriterien von den Banken bewertet. Wer nicht nachweisen kann, dass er sich daran hält, dessen Bonität wird in einem ersten Schritt herabgestuft“, ist er überzeugt. „Auf mittlere Sicht wird es für die Firmen jedoch immer schwieriger, an Kredite zu kommen“.