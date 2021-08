Auswertung der Allianz pro Schiene ergibt Überraschendes : Im Saarland sind die Wege zu Haltestellen am kürzesten

Im Saarland sind die Wege zu Haltestellen am kürzesten

Saarbrücken Über Frequenz, Taktung oder Zuverlässigkeit des ÖPNV im Saarland macht die Studie aber keine Aussage.

Das ist eine wirklich überraschende Erkenntnis: In keinem anderen Bundesland gibt es ein so dichtes Netz an Haltestellen und Bahnhöfen wie im Saarland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung der Allianz pro Schiene. Demnach wohnen fast 97 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer höchstens 600 Meter Luftlinie von einer Bushaltestelle beziehungsweise 1.200 Meter von einem Bahnhof entfernt.