„Flächendeckende Mobilitätsgarantie“ Saarland soll zur ÖPNV-Modellregion werden – das ist alles geplant

Die Deutsche Bahn (DB) will das Saarland zusammen mit dem Saar-Mobilitätsministerium zu einer Modellregion mit dem langfristigen Ziel machen, „den Menschen im Saarland eine flächendeckende Mobilitätsgarantie zu geben“. Darauf verständigten sich Mobilitätsministerin Petra Berg (SPD) und Evelyn Palla, DB-Vorständin Regionalverkehr, in einer Absichtserklärung, die sie am Donnerstag auf Inno-Trans, der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik, in Berlin unterzeichneten.