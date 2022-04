Karfreitag bis Ostermontag : Öffnungszeiten an Ostern 2022: Wann haben Geschäfte und Bäckereien im Saarland geöffnet?

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken Die Festivitäten zu Ostern läuten für viele den Beginn des Frühlings ein. Passend zum Fest kommt es in Geschäften zu einer erhöhten Nachfrage. Doch kann man im Saarland auch an Ostern einkaufen gehen? Und wann haben die Bäckereien geöffnet?

In den Geschäften, Supermärkten und Discountern im Saarland wird es in den nächsten Tagen etwas voller. Traditionell herrscht am Gründonnerstag, 14., April das größte Gedränge zwischen den Regalen. Der Hintergrund ist, dass sich Kunden für mehrere Tage mit Lebensmitteln eindecken müssen. Ein Überblick über die Öffnungszeiten von Geschäften, Supermärkten, Discountern und Bäckereien im Saarland:

Öffnungszeiten an Gründonnerstag (14. April)

Der Gründonnerstag ist der Donnerstag nach dem Palmsonntag und fällt in diesem Jahr auf den 14. April. Bei Gründonnerstag handelt es sich um keinen Feiertag, sodass Geschäfte, Supermärkte, Discounter und Bäckereien regulär geöffnet sind. Viele Menschen nutzen den Gründonnerstag als letzte Gelegenheit, um vor den Osterfeiertagen noch einmal einkaufen zu gehen. Tipp: Kaufen Sie in den nächsten Tagen alle haltbaren Lebensmittel ein, die Sie für die Feiertage brauchen und gehen Sie ab Mittwoch nur noch für schnell verderbliche Ware in den Supermarkt. In den Morgenstunden finden Sie mehr Auswahl vor als in den Abendstunden.

Supermärkte und Discounter: reguläre Öffnungszeiten

Bäckereien, Blumenläden: reguläre Öffnungszeiten

Öffnungszeiten an Karfreitag (15. April): Geschäfte geschlossen

Der Karfreitag gehört in Deutschland zu den stillen Feiertagen. An diesem Feiertag sind nicht nur die Geschäfte, Supermärkte und Discounter geschlossen, darüber hinaus gilt ebenfalls ein Arbeits- und Tanzverbot. Sportliche Veranstaltungen, gewerbliche Ausstellungen, musikalische und künstlerische Darbietungen und der Betrieb von Spielhallen ist am Karfreitag untersagt. Dies gilt für den gesamten Karfreitag bis um 6 Uhr am Samstagmorgen.

Haben Bäckereien an Karfreitag im Saarland geöffnet?

An Karfreitag gilt im Saarland die Feiertagsregel. Bäckereien dürfen demnach öffnen, aber nur für maximal fünf Stunden. Wann und ob eine Bäckerei an Karfreitag öffnet, ist allerdings jedem Ladeninhaber selbst überlassen. Kunden sollten sich daher bei ihrer Stamm-Bäckerei im Vorfeld erkundigen, um die genauen Öffnungszeiten zu erfahren. In den meisten Fällen dürften Bäcker und Konditoren aber vom Morgen bis zum Mittag öffnen. Cafés im Saarland sind von dieser zeitlichen Einschränkung nicht betroffen, dürfen aber ebenfalls selbst entscheiden, ob sie an diesem Tag überhaupt öffnen.

Supermärkte und Discounter: geschlossen

Bäckereien und Blumenläden: Öffnungszeiten wie an Feiertagen (maximal fünf Stunden)

Lesen Sie auch Vier Tage im Jahr : Verkaufsoffener Sonntag im Saarland – alle Termine 2022 im Überblick

Öffnungszeiten an Karsamstag (16. April)

Der Samstag vor Ostersonntag ist kein Feiertag, also haben die Geschäfte, Supermärkte und Discounter regulär geöffnet. Der Karsamstag ist die letzte Gelegenheit, sich für das lange Wochenende mit Lebensmitteln einzudecken. An Karsamstag gedenken Christen der Grabesruhe Jesu, am Tag zuvor ist er gekreuzigt worden und gestorben.

Supermärkte und Discounter: reguläre Öffnungszeiten

Bäckereien, Blumenläden, Kioske und Tankstellen: reguläre Öffnungszeiten

Öffnungszeiten am Ostersonntag (17. April): Geschäfte geschlossen

Am Ostersonntag ist Jesus von den Toten auferstanden. Damit wird das höchste christliche Fest eingeläutet, Christen auf der ganzen Welt feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Da Ostersonntag ein Feiertag ist, haben alle Geschäfte, Supermärkte und Discounter an diesem Tag geschlossen.

Für Bäckereien im Saarland gilt die Feiertagsregelung und eine Beschränkung von maximal fünf Stunden. Cafés dürfen länger geöffnet haben.

Supermärkte und Discounter: geschlossen

Bäckereien und Blumenläden: Öffnungszeiten wie an Feiertagen (maximal fünf Stunden)

Öffnungszeiten an Ostermontag: Geschäfte geschlossen

Der Ostermontag ist in ganz Deutschland ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag. In einigen Bundesländern müssen aber auch die Bäcker schließen. So gilt beispielsweise in Rheinland-Pfalz die Regel: Wenn zwei Feiertage aufeinanderfolgen, dürfen Bäcker nur am ersten der beiden Feiertage öffnen, in diesem Fall nur Ostersonntag. Dies gilt unter anderem auch an Pfingsten und Weihnachten. Somit bleiben die Bäcker am Ostermontag in Rheinland-Pfalz geschlossen.

Im Saarland gilt diese Regel nicht. Hier dürfen die Bäcker, wie an Ostersonntag, für fünf Stunden öffnen. Stichproben im Raum Saarbrücken haben jedoch ergeben, dass viele Bäcker es am Ostermontag vorziehen, ihren Laden geschlossen zu lassen.

Supermärkte und Discounter: geschlossen

Bäckereien und Blumenläden: Öffnungszeiten wie an Feiertagen (maximal fünf Stunden)

Welche Geschäfte dürfen an den Osterfeiertagen geöffnet bleiben?