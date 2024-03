Karfreitag bis Ostermontag Öffnungszeiten an Ostern 2024: Dann haben Geschäfte und Bäckereien im Saarland geöffnet

Der Ostermontag ist in ganz Deutschland ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag. In einigen Bundesländern müssen aber auch die Bäcker schließen. So gilt beispielsweise in Rheinland-Pfalz die Regel: Wenn zwei Feiertage aufeinanderfolgen, dürfen Bäcker nur am ersten der beiden Feiertage öffnen, in diesem Fall nur Ostersonntag. Dies gilt unter anderem auch an Pfingsten und Weihnachten. Somit bleiben die Bäcker am Ostermontag in Rheinland-Pfalz geschlossen.