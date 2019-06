Serie Ausbildung 2019 : Etwas für die Ewigkeit schaffen

Neunkirchen Der Beruf des Steinmetzes ist ein traditionsreiches Handwerk, das Geschick und Kraft erfordert. Zunehmend sind hier auch Frauen zu finden.

Das Verfugen gehört zu den alltäglichen Aufgaben – für Steinmetze habe es fast etwas Meditatives, sagt sie. Doch ganz so ruhig geht es nicht immer zu: Manchmal geht die junge Auszubildende auch mit dem schweren Pickhammer auf Steine los. „Dann schauen männliche Kollegen nicht schlecht“, sagt sie etwas stolz. So als würde sie sonst nur filigrane Buchstaben in Stein meißeln, winkt sie lachend ab. Und obwohl neben Jungbauer zwei weitere Frauen mit Spachtel und Mörtel auf dem Gerüst stehen, und die männlichen Kollegen damit in der Unterzahl sind, täuscht der Eindruck. Frauen sind in diesem Beruf noch immer weit unterrepräsentiert. In ihrem Ausbildungsjahr, sagt die 21-Jährige, gebe es gerade mal drei weibliche Auszubildende. Und das über die Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen hinweg. Weil es generell nur wenige Steinmetze gibt, findet die schulische Ausbildung zentral in Mainz statt. Dort wird allerdings nicht nur an der Schulbank gepaukt. In den Kursen der Handwerkskammer, erzählt Jungbauer, wird ergänzt, was in den Betrieben zu kurz kommt. Die Lehrlinge verbringen rund die Hälfte ihrer Ausbildungszeit im Betrieb, die andere Hälfte in Mainz. Während dieser Schulungsblöcke am Rhein leben die Auszubildenden dann „wie im Internat“, sagt Jungbauer.