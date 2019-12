Tressel fordert Handwerkssiegel : Grüne wollen Bäckereien im Saarland stärken

Rund 200 Bäckereien gibt es zurzeit im Saarland. In den 1980ern waren es laut Bäckerinnung noch 800. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken/Berlin Die Landesregierung soll das regionale Lebensmittelhandwerk stärken, fordert der Grünen-Bundestagsabgeordnete Markus Tressel zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und der Bundestagsabgeordneten Claudia Müller.

„Es gilt vornehmlich den kleinen Betrieb zu unterstützen, der in seiner und für seine Region produziert, anstatt die Brötchenfabrik, die hauptsächlich überregional ihre Produkte absetzt“, sagt Tressel. Dafür müsse Regionalität im Vergaberecht, etwa für Kita- und Schulkantinen, gestärkt werden. Damit Kunden erkennen, was sie kaufen fordern die Grünen außerdem eine Kennzeichnung handwerklicher Produkte, beispielsweise in Form eines Handwerkssiegels.