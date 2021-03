Mehr Kunden setzen auf Wertpapiere : Commerzbank an der Saar legt deutlich zu

Saarbrücken Der Deutsche Aktienindex Dax erreicht 2021 nach Einschätzung der Commerzbank die Marke von 15 000 Punkten. David Schüler, Leiter für Privat- und Unternehmenskunden in der Niederlassung Saarbrücken, bemerkt ein stark gestiegenes Interesse an Wertpapieranlagen und Aktien.

Die Botschaft sei angekommen, dass es sich in Zeiten von Niedrigzinsen nicht mehr lohne eigenes Vermögen auf dem Girokonto zu belassen. Die Commerzbank-Niederlassung Saarbrücken mit fünf Filialen und 80 Mitarbeitern an der Saar erhöhte den Anteil an Wertpapiersparplänen um 22 Prozent. Das betreute Depotvolumen beträgt 1,6 Milliarden Euro (plus 3,1 Prozent). Schüler verweist trotz Corona auf ein gutes Geschäftsjahr 2020 mit 2480 Neukunden. Der Marktanteil der Commerzbank im Saarland liege bei 15 Prozent. Zur Niederlassung Saarbrücken gehören auch zehn Filialen in Rheinland-Pfalz.