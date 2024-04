Nach Streik in Homburg Deutlich mehr Gehalt – Neuer Tarif bei Karlsberg-Brauerei

Homburg · Die 360 Karlsberg-Mitarbeiter in Homburg profitieren von einem neuen Tarifabschluss. Zudem lehnt sich die Brauerei bei der Lohnentwicklung künftig an einen Flächentarifvertrag an. Was das für die Beschäftigten bedeutet.

17.04.2024 , 12:53 Uhr

Mit einem dreistündigen Ausstand, einem Protestzug durch die Altstadt und einer Kundgebung auf dem Christian-Weber-Platz hatten am Freitag, 5. April, Beschäftigte der Homburger Karlsberg-Brauerei ihren Forderungen nach 15 Prozent mehr Lohn, einem vollen 13. Gehalt und Urlaubsgeld im aktuellen Tarifkonflikt mit dem Homburger Traditionsunternehmen Nachdruck verliehen. Foto: Thorsten Wolf