Tarifeinigung : NGG erzielt Einigung für Bäcker-Ecker-Mitarbeiter

Saarbrücken Für die rund 500 Beschäftigten von Bäckerhaus Hans Ecker aus Homburg wird es ab Februar mehr Geld geben. Wie die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten am Donnerstag mitgeteilt hat, haben sich NGG und die K&U Bäckerei mit Sitz in Offenburg auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

Demnach steigt der Lohn in zwei Stufen. In einem ersten Schritt ab 1. Februar um drei Prozent. Zum 1. Januar 2021 dann nochmal um 2,5 Prozent – insgesamt also um 5,5 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2021.