Folgen der Corona-Krise : Neues Miet-Gesetz stiftet auch im Saarland Verwirrung

Auch für die Miete in Krisenzeiten gibt es Regeln. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Saarbrücken Geschäftsschließungen, Produktionsstopps, Kurzarbeit – durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie bleibt für viele am Ende des Monats weniger auf den Konten als noch vor wenigen Wochen gedacht.

Das führt unweigerlich auch zur Frage: „Kann ich meine Miete bezahlen?“. Um Mieter in dieser Frage zu unterstützen, hat der Bundestag in der vergangenen Woche eine Gesetzesänderung beschlossen (Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht). Demnach darf ihnen nicht mehr gekündigt werden, wenn sie wegen der Corona-Krise zwischen dem 1. April und dem 30. Juni ihre Miete nicht zahlen können. Seitdem häufen sich auch im Saarland die Anfragen bei Mieterbund und Vermieterverband.

Die Gesetzesänderung werde oft falsch verstanden, beklagt Kai Werner, Rechtsanwalt und saarländischer Landesvorsitzender des Deutschen Mieterbundes. „Die Mieter haben nicht das Recht, ihre Miete nicht zu zahlen“, sagt er. Das Gesetz beschreibe ausschließlich den Kündigungsschutz. Und zwar nur dann, wenn die Zahlungsunfähigkeit des Mieters auf die Corona-Krise zurückzuführen ist. Das müsse der Mieter glaubhaft machen, etwa mit einer eidesstattlichen Versicherung. „Alle anderen Kündigungsgründe bleiben unberührt“, stellt Werner klar. Gab es also etwa vor dem 1. April schon Zahlungsverzug greift der Kündigungsschutz nicht. Außerdem bleibe die Schuld ohnehin bestehen,

Der Deutsche Mieterbund mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation für 320 örtliche Mietervereine in Deutschland. Im Saarland zählen die 9 Ortsvereine 10 000 Mitglieder.

Haus und Grund Saarland gehören 25 Ortsvereine mit über 14 000 Mitgliedern an. Bundesweit zählt der Verband rund 900 000 Mitglieder

Auch der Verbandsvorsitzende von Haus und Grund Saarland, Norbert Behle, ärgert sich über die Falschauslegung des Gesetzes. „Der Gesetzgeber hat keine Stundung angeordnet. Die Mieten werden zum dritten Werktag des Monats April fällig“, stellt er klar. Auch in seiner Kanzlei häufen sich Anfragen. Vermieter fürchten, dass sie ihre Miete nicht kriegen. Viele seien auf die Mietzahlungen angewiesen. Zwei Drittel der Wohnungen in Deutschland werden von privaten Kleinvermietern angeboten. Im Saarland dürfte die Quote noch höher sein, sagt Behle.