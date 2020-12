„Nach langen und schwierigen Verhandlungen“ : Hoffnung für Neunkircher MAT-Mitarbeiter

Noch arbeiten am saarländischen MAT-Standort 412 Menschen. Ihre Zukunft ist auch deswegen weiterhin ungewiss, weil der neue Ergänzungstarifvertrag nur gilt, sofern sich kein Käufer für die Gießerei findet. Foto: Ruppenthal

Neunkirchen Ein Ergänzungstarifvertrag soll helfen, möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern. Im Gegenzug werden den Beschäftigten Zugeständnisse abverlangt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Warscheid

Nachdem es zunächst nach harten Einschnitten für die Beschäftigten der Neunkircher Gießerei MAT ausgesehen hatte, sind inzwischen viele Forderungen der MAT-Geschäftsführung vom Tisch. Die Gewerkschaft IG Metall hat „nach langen und schwierigen Verhandlungen einen Ergänzungstarifvertrag abgeschlossen“, sagte am Donnerstag der 2. Bevollmächtigte der Verwaltungsstelle Neunkirchen, Simon Geib. Ziel sei gewesen, den Standort zu sichern und möglichst viele der derzeit noch 412 Arbeitsplätze zu erhalten. In einer Abstimmung sprachen sich 88 Prozent der IG-Metall-Mitglieder in der Gießerei dafür aus, den Tarifvertrag anzunehmen.

Die Vereinbarung sieht im Einzelnen vor, dass das Weihnachts- und Urlaubsgeld in den kommenden drei Jahren im Durchschnitt halbiert wird. Die Mitglieder der IG Metall erhalten als Ausgleich jedoch einen Sonderbonus von 1100 Euro pro Jahr. Rund 70 Prozent der Belegschaft sind in Gewerkschaft organisiert. Als Weihnachtsgeld werden derzeit etwa 55 Prozent eines Monatsentgelts gezahlt, beim Urlaubsgeld sind es 69 Prozent. Außerdem erhöht sich die Arbeitszeit der Beschäftigten um 2,5 Stunden pro Woche, wobei für die Mehrarbeit kein Lohnausgleich gezahlt wird. Wenn in der Metall- und Elektroindustrie nach einer Tarifrunde Entgelterhöhungen vereinbart werden, erhalten die MAT-Beschäftigten zunächst die Hälfte dieses Aufschlags, nach einem Jahr die restlichen 50 Prozent. Ursprünglich hatte MAT geplant, das Arbeitsentgelt generell um sieben Prozent zu kürzen.

Im Gegenzug soll die Zahl der Beschäftigten möglichst hoch gehalten werden. In dem Ergänzungstarifvertrag ist vereinbart, dass maximal 57 Arbeitsplätze abgebaut werden dürfen. Dies kann über Altersteilzeit oder ein freiwilliges Ausscheiden aus der Firma passieren. Möglich ist auch der Wechsel in eine Transfergesellschaft. Jeder, der die Firma verlässt, „hat Anspruch auf eine Abfindung“, sagte Geib. Es sollen mindestens 15 000 Euro bezahlt werden. Die maximale Abfindungssumme soll je nach Betriebszugehörigkeit bis zu 75 000 Euro betragen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es keine geben.

Der Betriebsratsvorsitzende der Neunkircher MAT-Gießerei, Andreas Walocha, sagte, „dass es nicht zu diesem Jobverlust kommen muss“. Derzeit würden die Bestellungen aus der Auto-Zulieferindustrie wieder anziehen. Für das Jahr 2021 sei eine Produktion von 42 000 Tonnen an Gussteilen geplant. Um schwarze Zahlen zu schreiben, müssten 48 000 Tonnen gefertigt werden. Außerdem habe der Eigentümer kräftig in die Gießerei investiert. So seien unter anderem vier Schmelzöfen erneuert worden.

Die Neunkircher Gießerei gehört zum US-amerikanischen Mischkonzern MAT Holding. Die MAT Foundry Group mit Sitz in Großbritannien ist ein Teil dieser Holding. Die Gruppe besteht aus acht Unternehmen. Zu ihr zählen sieben Gießereien sowie elf Bearbeitungs- und Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien. Die Gussteile werden in Autos und Nutzfahrzeuge eingebaut – so zum Beispiel Bremsscheiben, Bremshalter oder Dieseleinspritzpumpen-Gehäuse. Allerdings gießt MAT auch Teile für Industrie- und Hydraulik­anwendungen, die Landwirtschaft, den Bergbau und die Energieerzeugung.

Die beiden deutschen MAT-Gießereien in Neunkirchen und Uckermünde, die Gussteile für die Automobilindustrie fertigen, sollen eigenständige GmbHs werden. Die MAT Foundry Group bleibt allerdings der alleinige Eigentümer. Im September war bekannt geworden, dass das Neunkircher Demontage- und Recycling-Unternehmen Ferraro Group die Gießerei möglicherweise übernehmen würde. Diese Gespräche würden noch laufen, bestätigte am Donnerstag der geschäftsführende Gesellschafter der Gruppe, Giuseppe Ferraro, auf Anfrage. Ob und wann es zu einer Übernahme komme, sei derzeit noch offen. Branchenangaben zufolge soll Ferraro die Gießerei in Zukunft mit größeren Mengen an Stahlschrott beliefern.

Die MAT Foundry Group suchte eigenen Angaben vom Herbst zufolge einen Käufer für ihre Neunkircher Gießerei. IG-Metall-Vize Geib machte am Donnerstag aber deutlich, dass der der jetzt abgeschlossene Ergänzungstarifvertrag „nur Bestand hat, wenn MAT hundertprozentiger Eigentümer bleibt“. Ansonsten sei ein Sonderkündigungsrecht vereinbart.