Nach zähen Verhandlungen : Metall-Tarifpartner übernehmen NRW-Pilotabschluss

Wie hier bei Hager in Blieskastel waren dem Tarifabschluss wochenlange Warnstreiks im gesamten Saarland vorangegangen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Frankfurt Einigung in der Metall- und Elektroindustrie: Statt vier Prozent mehr Lohn gibt es eine Corona-Prämie und einmal jährlich Transformationsgeld für die Beschäftigten. Nach dem Abschluss zeigen sich beide Seiten zufrieden.

IG Metall und Arbeitgeber haben sich auf die Übernahme des Pilotabschlusses aus Nordrhein-Westfalen für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Mitte geeinigt. Das teilten beide Parteien am Mittwoch mit. Damit sind die wochenlangen Verhandlungen über die Tariflöhne für die 380 000 Beschäftigten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beendet.