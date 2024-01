Neue Startup-Finanzierung gefordert „Das Saarland könnte einer der Startup-freundlichsten Standorte Europas werden“

Trotz der widrigen Umstände einer unsicheren Wirtschaftslage und steigender Zinsen müsse gerade jetzt neuer Schwung für Dynamik und (Wieder-)Belebung sorgen. Davon sind Bernd Pohl und Carolin Ackermann, die Sprecher des Startup-Verbandes Saarland, überzeugt. „Das Saarland könnte einer der Startup-freundlichsten Standorte Europas werden“, so ihre Auffassung. Wie das geschehen könnte, haben sie und ihre Verbands-Mitstreiter in einem Positionspapier zusammengefasst, das für sie die Grundlage des weiteren Vorgehens ist. „Startups von heute sind der Mittelstand von morgen“, sagt Pohl. „Das Saarland hatte zwar als erstes Bundesland eine Innovationsstrategie eingeführt, doch was die Anzahl der Startups und ihre Finanzierung betrifft, sind wir Schlusslicht“, ergänzt Ackermann.