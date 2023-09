Infoveranstaltung für Bürger geplant Neue Pläne für SVolt liegen vor – worüber der Gemeinderat Überherrn jetzt entscheiden muss

Der Masterplan 2.0 für die Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers SVolt in Überherrn liegt nun vor. Das hat die Gemeinde am Donnerstag im Amtsblatt öffentlich gemacht. Damit kann das Bauplanverfahren formell eingeläutet werden, an dessen Ende ein rechtskräftiger Bebauungsplan stehen soll. Im September und Oktober werden sich demnach die Überherrner Gremien mit den Vorlagen befassen. Stimmt der Gemeinderat für den Beschluss, haben betroffene Bürger im Herbst die Gelegenheit, sich die Pläne anzuschauen und Anregungen zu geben. Zusätzlich soll es eine Infoveranstaltung geben, bei der Plan und Gutachten erläutert werden. Der Termin werde zeitnah mitgeteilt, heißt es.