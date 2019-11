Neustrukturierung im RAG-Konzern : RAG Montan Immobilien tauscht Chefetage aus

Saarbrücken Großer Wechsel in der Geschäftsführungs-Ebene der RAG Montan Immobilien. Die beiden Geschäftsführer Markus Masuth und Theodor Schlüter haben das Unternehmen einer Mitteilung zufolge verlassen.

Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung und damit Masuths Nachfolger wird Uwe Penth, bisher Leiter des Zentralbereiches „Gesamtplanung und Unternehmenssteuerung“ bei der RAG. Auch in der neuen Funktion bleibt Uwe Penth Regionalbeauftragter der RAG an der Saar, heißt es.

Schlüters Funktion als kaufmännischer Geschäftsführer übernimmt Hans-Jürgen Meiers, bislang auch im Zentralbereich der RAG tätig. An Bord bleibt Ulrich Wessel. Er verantwortet wie bisher den Personalbereich, teilt die RAG mit.

Nach dem Ende des Bergbaus steht die RAG vor großen Neustrukturierungen. Kerngeschäft der RAG-Tocher RAG Montan Immobilien bleibe daher die neue Ansiedlung benötigter Flächenentwicklung in den ehemaligen Bergbauregionen an der Ruhr, in Ibbenbüren und im Saarland.