Geteiltes Echo : Saar-Wirtschaft hätte sich weitere Hilfe erhofft

Saarbrücken Die neuen Corona-Erleichterungen des Bundes sind für viele nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die Corona-Hilfen, die die große Koalition am späten Mittwochabend beschlossen hat, werden in der Saar-Wirtschaft zwar begrüßt, gehen vielen Akteuren aber noch nicht weit genug. Den Unternehmen soll unter anderem steuerlich unter die Arme gegriffen werden. So soll etwa der Verlustrücktrag erweitert werden. Das heißt, Unternehmen können coronabedingte Verluste aus 2020 und 2021 in größerem Umfang steuerlich mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen, was kurzfristig Liquidität schafft.