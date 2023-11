Urlaubsziel im Winter Neue Fluggesellschaft in Saarbrücken – wer hinter dem Anbieter steckt und wohin die Reise geht

Saarbrücken · Neues vom Saar-Airport: Reiseveranstalter Tui bietet im Winter-Flugplan ein neues Urlaubsziel an. Dazu wird am heutigen Mittwoch ein Airbus A320 der kooperierenden Fluggesellschaft in Saarbrücken erwartet.

08.11.2023 , 09:45 Uhr

Foto: picture alliance / dpa/dpa Picture-Alliance / Oliver Dietze

Nach mehreren Zwischenfällen mit der Airline Smartlynx bringt Tui jetzt eine neue Fluggesellschaft in Saarbrücken an den Start. Sie soll jedoch nicht als Ersatz kommen, sondern vielmehr das Flugangebot vom Saarland aus erweitern.