Wagner Pizza wird Teil neuer Firma „Dieser Deal verheißt nichts Gutes“ – wie geht es bei Wagner Pizza in Nonnweiler weiter?

Kaum ist in Nonnweiler verdaut worden, dass der Nahrungsmittel-Konzern Nestlé sein europäisches Tiefkühlpizza-Geschäft rund um Pizza Wagner in ein Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture, JV) mit dem französischen Finanzinvestor PAI Partners einbringen will, ist schon von einem Börsengang die Rede. Darüber berichtete am Freitag die Lebensmittelzeitung (LZ) unter Berufung auf Nestlé-Chef Mark Schneider.