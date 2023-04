Nena Brockhaus und Franca Lehfeldt über Bestseller „Alte weise Männer“: „Man sollte niemals differenzieren zwischen Job und Leben“

Über den „alten weißen Mann“, als Konstrukt oder Wirklichkeit, wurde in den vergangenen Jahren viel debattiert und gestritten, theoretisiert und polemisiert. In diese Diskussion wollten die Politikjournalistinnen Nena Brockhaus und Franca Lehfeldt mit ihrem Buch „Alte weise Männer“ mit einem anderen Blick einsteigen. Sie haben zehn Männer jenseits der 70 interviewt, darunter berühmte wie Edmund Stoiber, Mario Adorf und Heiner Lauterbach oder nicht-berühmte wie Zehfeldts Vater, und mit ihnen über Lebensleistung, Arbeitsmoral, Vereinbarung von Arbeit und Familie sowie Tugenden gesprochen. Und gesprochen wird auch über ihr Buch, es steht seit Wochen in der Spiegel-Bestseller-Liste. Auch in Saarbrücken war es am Freitagabend Thema. Auch wenn die erst als „offener Dialog“ angekündigte Veranstaltung der Villa Lessing mit den beiden Autorinnen dann virtuell stattfand, fand sich Publikum ein, als Brockhaus und Lehfeldt zugeschaltet über ihr Buch sprachen. Nena Brockhaus ist zweifache Bestseller-Autorin und seit 2020 für Bild im Einsatz. Franca Lehfeldt war RTL-Chefreporterin, heiratete 2022 Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und ist Chefreporterin bei Welt Fernsehen.