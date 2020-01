Göttelborn Der Göttelborner Oberflächenveredler wird ab 2022 Teile für die Front von Elektroautos fertigen. Das Umsatzvolumen soll sich auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen.

Der Oberflächenveredler Nanogate SE mit Sitz im Quierschieder Ortsteil Göttelborn hat nach eigenen Angaben einen Auftrag mit einem Umsatzvolumen von mehr als 100 Millionen Euro an Land gezogen. Nanogate spricht von einem „der bedeutendsten Aufträge“ in der Firmengeschichte. Konkret gehe es um Komponenten für die Front von Elektroautos „eines deutschen Premiumherstellers“. Das neuartige Frontpanel solle den herkömmlichen Kühlergrill ersetzen, so Nanogate. Die Teile werden nicht im Saarland, sondern an den nordrhein-westfälischen Standorten in Bad Salzuflen und Lüdenscheid gefertigt. „An den noch nötigen Anpassungsinvestitionen beteiligt sich der Kunde in erheblichem Maße“, so der Konzern. Der Start der Serienproduktion sei für das Jahr 2022 geplant.