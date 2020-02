Nach Zugausfällen : Saar-SPD bringt Kündigung der Vlexx-Verträge ins Spiel

Saarbrücken Nach der Serie von Zugausfällen in der Region in der vergangenen Woche fordert der SPD-Landtagsabgeordnete Magnus Jung Sanktionen gegen die Privatbahn Vlexx. „Jetzt muss mit Vlexx Tacheles geredet werden: Vlexx muss seinen Vertrag erfüllen oder Sanktionen müssen geprüft werden – bis hin zu einer Kündigung“, schrieb Jung in einer Mitteilung.



