Nachfolger steht fest : Nach über 20 Jahren im Unternehmen: Globus verliert Finanzen-Geschäftsführer

St. Wendel Globus-Finanzchef Christian Heins verlässt das Unternehmen aus St. Wendel auf eigenen Wunsch. Ein Nachfolger steht bereits fest.

Nico Andres (46) ist mit Jahresbeginn zum Geschäftsführer Finanzen bei Globus bestellt worden und tritt somit die Nachfolge von Christian Heins an. Wie das Unternehmen am Freitag, 13. Januar, mitteilte, wird Heins Globus auf eigenen Wunsch verlassen und „bis zu seinem Ausscheiden am 30. Juni die Übergabe seiner bisherigen Bereiche aktiv begleiten und unterstützen“.