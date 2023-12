Nach Schröder-Übernahme „Rosenkrieg“ nach „Lyonerhochzeit“? Wursthersteller Schwamm droht Klagewelle

Dabei hatte die vom Wurstwaren-Händler beauftragte Anwaltskanzlei Abel in Saarbrücken in einem Schreiben an die Gewerkschaft NGG Anfang November zugesagt, alle Punkte zu erfüllen. In dem der SZ-Redaktion vorliegenden Schreiben heißt es dazu unter anderem: „Bezüglich der Überstunden und Alturlaubsansprüche [...] ist die Ermittlung in den letzten Zügen, und die Abrechnung wird im November erfolgen.“ Ansonsten war darin nur von „vereinzelten Sonderfällen“ die Rede, die noch zu prüfen seien.