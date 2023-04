Kritik von Gewerkschaft Nach Kündigungen bei Bäckerbub in Bexbach – Edeka Südwest muss vor Wirtschaftsausschuss berichten

Bei Bäckerbub in Bexbach, einer Tochterfirma von Edeka Südwest, wurden kürzlich fünf Mitarbeiter gekündigt. Grund dafür seien ein Absatz- und Umsatzrückgang sowie gestiegene Produktionskosten, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. Insgesamt sollen an den vier Bäckerbub-Standorten (Bexbach, Mannheim, Reutlingen und Neuenburg) 65 Vollzeitstellen abgebaut werden. Kurz nach den Kündigungen seien aber fünf Leiharbeiter für das Werk in Bexbach eingestellt worden, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit.